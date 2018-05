Soini Salossa: Päätän syksyllä urani jatkosta

UIkoministeri Timo Soini (sin.) kävi puhumassa Salon lukiolaisille radikalisoitumisen monista vaaroista sekä maailmanpolitiikan mutkikkuudesta ja kertoi tilaisuuden jälkeen päättävänsä oman poliittisen uransa jatkosta tulevana syksynä.

– Olen siinä onnellisessa tilanteessa, että minua houkutellaan molempiin vaaleihin ja sitten kansainvälisiin tehtäviin. Tätä minä joudun nyt miettimään, Soini sanoo ja myöntää, että kansainvälisillä tehtävillä on suuri vetovoima.

– Aika paljon olen jo suomalaiselle politiikalle elämästäni antanut. Totta kai hallituksessa pysytään loppuun asti ja olen vetoapuna sinisten vaalikamppailussa, Soini sanoi.

Liikuntasalilliselle lukiolaisia Soini sanoi näkevänsä ilmassa huolestuttavia merkkejä vihapuheen ja radikalisoitumisen kasvusta. Soini korosti, ettei Suomi ole saari, vaan kaikki maailman tapahtumat heijastuvat tännekin ennemmin tai myöhemmin. Tämä pätee myös ismeihin ja radikalisoitumisiin.

– Kyse on ajankohtaisesta aiheesta: mitä tapahtuu, jos kukaan ei tee ajoissa mitään, Soini kysyy.

Radikalisoituminen syntyy köyhyydestä, epätasa-arvosta ja syrjinnästä. Ensin on eristäytyneisyyttä, sitten katkeruutta, joka tiivistyy vihaksi ja ajatuksiin kostosta. Soinin mukaan sama, vakava kuvio voi johtaa jopa kouluampumisiin.

– Näihin prosesseihin täytyy päästä käsiksi ajoissa. Siksi viestini on: älkää kiusatko ketään älkääkö antako kenenkään kiusata itseänne. Nämä ovat vakavia asioita, joista voi syntyä elämänmittaisia vaurioita.

