Soitto 112:een tärkein ensiaputaito

Mitä ainakin SPR:n ensiapukouluttaja Kati Lehtonen toivoo nuorten oppivan yhden illan ensiapukoulutuksessa?

– Osaisivat soittaa 112:een ja turvata ystävän hengityksen, kunnes ambulanssi tulee.

Muun muassa tätä opeteltiin torstai-iltana Salon Steissillä LähiTapiolan järjestämässä, kaikille tarkoitetussa sankarikoulutuksessa. Koulutuksen nimi tulee siitä, että jokainen, joka auttaa toista, on sankari.

Sankarikoulutusta on annettu jo 80 000:lle suomalaiselle. Heistä puolet on 5.–6.-luokkalaisia.

– 13-vuotias ja sitä vanhemmat jaksavat tehdä painallukset ja kääntelyt. Koskaan ei voi harjoitella liikaa. Mitä enemmän harjoittelee, sitä enemmän saa rohkeutta toimia, Lehtonen kannusti.