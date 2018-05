Somerolla neljä päivää 50- ja 60-luvun nostalgiaa

Somerolla sukelletaan tällä viikolla 50- ja 60-luvun tunnelmiin, kun järjestyksessään neljäs Nostalgiaviikko pärähtää torstaina käyntiin. Viikon sijasta tapahtumat on nyt kerätty neljän päivän tiiviiksi paketiksi torstaista sunnuntaihin.

Neljän päivän sisällä on kymmeniä erilaisia tapahtumia, joita ovat järjestämässä lukuisat yritykset ja yhdistykset. Tapahtumia on laidasta laitaan muotinäytöksistä ja vanhojen autojen tapahtumasta kierrätystoriin ja vintage-puistoon, jossa myynnissä on 50-luvun tavaroita. Erityisesti lauantaina nostalgian ympärillä tapahtuu paljon. Silloin voi tutustua myös Kiiruun kulttuuritalon torniin, jonne Someron Kulttuuri avaa päiväksi kahvilan.

Someron Nostalgiaviikon koko ohjelma osoitteessa http://visitsomero.wixsite.com/nostalgiaa/ohjelma-1