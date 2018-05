Someron monitoimihallia odottaa miljoonaremontti

Someron monitoimihalliin suunnitellaan isoa peruskorjausta. Peruskorjauksen suunnittelu alkaa tänä vuonna. Miljoonaremontin on määrä käynnistyä ensi vuoden aikana, jolloin kaikki olisi valmista vuonna 2020.

Someron Liikunnan toiminnanjohtaja Veera Hälli sanoo vuonna 1984 valmistuneen monitoimihallin kaipaavan kipeästi remonttia, sillä rakennuksessa on koko ajan ongelmia.

– Rakennuksen putket ovat aivan loppu ja siellä on jatkuvasti vuotoja. Puku- ja pesutilat ovat huonossa kunnossa. Väliovien saranoita ei meinaa enää saada kiinnitettyä lahoihin karmeihin, Hälli kertoo.

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa, että ennen remontin alkua selvitetään monitoimihallin paalutuksen ja perustuksen tilanne.

– Tästä ja peruskorjauksen hinnasta riippuu, tehdäänkö peruskorjaus. Toinen vaihtoehto on kokonaan uuden liikuntahallin rakentaminen.

Monitoimihalli on elintärkeä somerolaiselle liikunnalle ison kentän ja katsomon takia. Veera Hälli kertoo, että Somerolla on tällä hetkellä kova pula salivuoroista, sillä salibandyyn, futsaliin ja koripalloon on tullut paljon uusia harrastajia.