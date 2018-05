Someron Rantatupa otti sirkat ruokalistalleen

Hyönteisruoat ovat vielä harvinaisia suomalaisissa ravintoloissa, mutta Someron Rantatuvassa päädyttiin rohkeasti kokeilemaan. Sirkka-listalta tilataan nyt säännöllisesti annoksia.

Kotisirkat ovat eksoottisia ja ennakkoluuloja herättäviä. Suomessa hyönteinen ruoassa nostattaa yökötystä.

– Hyönteisiä ei ajatella ruokana, mutta kun olet syönyt yhden, pahin pelko on ohitettu, yrittäjä Peter Hiort af Ornäs rohkaisee.

Ravintolan maistelumenu on otettu kiinnostuneena vastaan ja kesän uskotaan tuovan lisää kiinnostuneita.

Sirkat kasvatetaan naapuripitäjässä Tammelassa Siikosen tilalla. Entiseen sikalaan kunnostettu kasvattamo tuottaa 250 kiloa kotisirkkoja kuukaudessa.

– Olemme tarjonneet sirkkoja jonkin verran forssalaisiin ja tammelalaisiin ruokapaikkoihin, mutta ne eivät valitettavasti ole innostuneet, Jouko Siikonen sanoo.

Hän arvelee suurimmaksi syyksi pelon.

– Ravintolat pelkäävät, että ihmiset eivät ole tottuneet sirkkoihin. Raaka-aine on aika arvokas, joten osa odottaa, että raaka-aine halpenisi.