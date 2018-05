Sopeutumiseläke joutaa mennä

Voimakasta arvostelua herättänyt kansanedustajien sopeutumiseläke lopetetaan. Tavoitteena on, että asiaa koskeva lakimuutos saadaan voimaan ensi keväänä.

Entisille kansanedustajille maksettu etuus korvataan sopeutumisrahalla. Se on jo ollut käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Nyt tehty päätös koskee niitä entisiä kansanedustajia, jotka saavat sopeutumiseläkettä ja ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka olisivat siihen oikeutettuja.

Sopeutumiseläkkeeseen liittyy kaksi ongelmaa. Ensinnäkin eläkkeessä on otettu huomioon vain saajan ansiotulot muttei lainkaan pääomatuloja. Tämä on mahdollistanut tuloilla kikkailun niin, että pääomatulojen lisäksi voi nostaa myös sopeutumiseläkettä.

Arvostelua on herättänyt myös sopeutumiseläkkeen kesto. Eläkettä on voinut saada aina vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka, joskus jopa kymmeniä vuosia.

Valmistelun yhteydessä selvitettiin, onko sopeutumiseläke verrattavissa työeläkkeeseen. Perustuslakiasiantuntijat katsoivat, että nimestään huolimatta se on työttömyysturvan eikä eläkkeen kaltainen etuus. Tämä tulkinta mahdollistaa, että siihen voidaan puuttua.

Samalla sovittiin, että ensimmäisen ja toisen kauden kansanedustajien sopeutusrahaa on tarkoitus korottaa lähemmäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa. Nyt sopeutumisraha on heille pienempi kuin ansiosidonnainen työttömyysturva.

Perussuomalaiset irtisanoutui koko sopimuksesta sopeutumisrahan noston vuoksi. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoi, että parempi vaihtoehto olisi ollut, että ex-kansanedustajat olisivat suoraan ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä. Se ei taas käynyt muille ryhmille.

Sopeutumiseläkkeen purkaminen on hyvä ratkaisu. Vanha eläke antoi kansanedustajille kohtuuttoman suuret edut, kun sitä vertaa työttömäksi jäävään tavalliseen palkansaajaan. Tällaista ylimääräistä etua on vaikea perustella.

Toisaalta myös kansanedustajalla pitää olla mahdollisuus työttömyysturvaan.