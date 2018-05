Sotaharjoitusten suututtama Pohjois-Korea perui Etelä-Korea-neuvottelut, myös Trumpin tapaaminen vaarassa

Pohjois-Korea on perunut huomisen tapaamisen Etelä-Korean kanssa, kertoo eteläkorealainen Yonhap-uutistoimisto.

Yonhapin mukaan Pohjois-Korea on suuttunut Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoituksista. Vuosittaiset sotaharjoitukset alkoivat perjantaina. Ne kestävät kaksi viikkoa.

Pohjois-Korea on varoittanut, että harjoitukset uhkaavat myös huippukokousta Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien on ollut määrä tavata lähiaikoina.

STT