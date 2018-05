Sotilaspoika tarttui miesten töihin

Kun sota pisti suomalaiset tiukille, oman merkittävän panoksensa antoivat sotilaspojat. Noin 12–17-vuotiaat pojat tarttuivat kotirintamalla monenlaisiin töihin, mikä vapautti aikuisia miehiä rintamalle. Mukana oli jopa yli 72 000 poikaa.

Sotilaspoikatoiminnan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 90 vuotta. Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekillassa on 90 jäsentä, joista kymmenkunta on vielä entisiä sotilaspoikia. Heillä on sotilaspoikavuosista paljon hyviä muistoja.

