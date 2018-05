Spike Leen BlacKkKlansman nappasi Cannesin kakkospalkinnon, Kultainen Palmu Shopliftersille

Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman on saanut Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix -palkinnon, joka on festivaalin toiseksi tärkein palkinto. Pääpalkinnon eli Kultaisen palmun sai japanilainen Shoplifters, jonka on ohjannut Hirokazu Kore-eda.

Juryn palkinnon sai Nadine Labakin Capernaum.

Parhaasta ohjauksesta palkittiin puolalainen Pawel Pawlikowski elokuvasta Cold War.

Leen palkitussa elokuvassa näyttelee myös Jasper Pääkkönen.

Elokuvajuhlien päätösjuhla sai myös viestin #metoo-liikkeestä. Näyttelijä Asia Argento muistutti juhlayleisöä, että Cannesin festivaali oli paikka, jossa elokuvatuottaja Harvey Weinstein raiskasi hänet yli 20 vuotta sitten.

Argento sanoi, että Weinsteinille Cannes oli metsästyspaikka, mutta että tämä ei enää koskaan ole tervetullut festivaaleille.

Argento luovutti parhaan naisnäyttelijän palkinnon kazakhstanilaiselle Samal Yeslyamovalle, jolla on pääosa Sergei Dvortsevoin elokuvassa Ayka.

STT

Kuvat: