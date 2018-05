Stamkosin vire pitää Tampan unelman elossa

NHL:n kaksinkertainen maalikuningas Steven Stamkos on löytänyt tehovireen oikeaan aikaan. Kanadalaisjääkiekkoilija Stamkos on iskenyt kuuteen viime peliin pisteet 5+4, kun Tampa Bay taistelee NHL:n loppuottelupaikasta.

Stamkos viimeisteli Tampalle osuman ja antoi maalisyötön, kun joukkue kukisti vieraissa Washingtonin 4-2. Samalla Tampa kavensi itälohkon finaalisarjan otteluvoitot 1-2:een.

Tampa tarvitsee Stamkosin ja muiden avainpelaajiensa tehoja myös jatkossa, jos joukkue mielii nujertaa Washingtonin.

Ottelusarjan toisessa pelissä Tampan nimimiehet vastasivat huutoon. Stamkosin lisäksi joukkueen maaleista vastasivat Nikita Kutsherov (1+1), Victor Hedman (1+2) ja Brayden Point (1+1).

Nelikko on ollut pudotuspeleissä Tampan suurin pisterohmu. Vieraiden ykköshahmoihin kuului myös maalivahti Andrei Vasilevski, joka keräsi 36 torjuntaa.

Itälohkon finaalisarja alkoi Tampalta murheellisesti, sillä joukkue hävisi molemmat kotipelinsä.

– Tiesimme, ettemme pelanneet tarpeeksi hyvin, mutta kaikki kunnia heille (Washingtonille). He pelasivat erittäin hyvää jääkiekkoa kahdessa ensimmäisessä ottelussa, kapteeni Stamkos myönsi NHL:n kotisivuilla.

Ovetshkin jäi nollille

Stamkos laukoi Tampan avauserässä ylivoimalla 1-0-johtoon. Toisen erän jälkeen tilanne oli jo 1-4, eikä Washington noussut enää kunnolla uhittelemaan.

Kotijoukkueen ensimmäisen maalin teki Brett Connolly toisessa ja jälkimmäisen Jevgeni Kuznetsov kolmannessa erässä.

Stamkos aloitti pudotuspelit omaan tasoonsa nähden nihkeähkösti ja on kerännyt 13 ottelussa tehopisteet 6+9.

– Ei ole väliä, kuka maalit tekee, kunhan voitamme. Mutta ymmärrettävästi on mukavaa astua esiin tähän aikaan vuodesta, Stamkos sanoi.

Washingtonin supertähti Aleksandr Ovetshkin jäi tällä kertaa ilman tehopisteitä. Ovetshkin jahtaa uransa ensimmäistä Stanley Cupia. Myöskään Stamkos ei ole koskaan juhlinut NHL:n mestaruutta.

Ottelusarjan voittaja kohtaa finaaleissa Winnipegin tai Las Vegasin.

https://www.nhl.com/news/tampa-bay-lightning-washington-capitals-game-3-recap/c-298635768

STT

