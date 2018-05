STUK: Fennovoiman ydinvoimaprojektin suunnittelussa puutteita, turvallisuuskulttuurin tilanne on kokonaisuutena huolestuttava

Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaitoksen perussuunnittelu on kesken ja lupa-aineistoissa on puutteita.

STUKin julkaisemassa voimalahankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportissa kerrotaan, että Fennovoima on lähettänyt keskukselle alkuvuoden aikana lupa-aineistoja tarkastettaviksi. Olennaisilta osiltaan toimitettu aineisto on vielä puutteellinen.

STUK pitää myös projektin turvallisuuskulttuuria kokonaisuutena huolestuttavana.

