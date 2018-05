Suninen ensimmäistä kertaa podiumille MM-rallissa – Neuville nousi MM-sarjan kärkeen

Uran ensimmäinen palkintopallisija MM-tasolla maistui Fordin Teemu Suniselle, joka nousi tiukan sekuntitaiston jälkeen kolmanneksi sunnuntaina päättyneessä Portugalin MM-rallissa.

– Tämä oli upea kisa ja kolmas sija on tosi tärkeä uraani ajatellen. Koko ajan mentiin äärirajoilla. Taisto oli niin tiukkaa, että virheisiin ei ollut varaa, Suninen summasi.

– Hienoin juttu oli, että pystyin kääntämään sekuntitaistelun voitoksi. Vaikka minulla on kokemusta paljon vähemmän, niin missään vaiheessa en sulanut, vasta uransa kuudennen rallin WRC-autolla ajanut suomalainen jatkoi.

Suninen peittosi Toyotan Esapekka Lapin lopulta 7,4 sekunnilla. Saman verran Sunisen edelle ylsi brittiläinen tallikaveri Elfyn Evans. Voittoon ajoi Hyundai-kuski Thierry Neuville. Belgialainen kiilasi samalla MM-sarjan johtoon ohi hallitsevan mestarin Sebastien Ogierin, sillä ranskalainen jäi Portugalissa pisteittä.

– Olen äärettömän onnellinen. Tämä oli todella rankka ralli, mutta onnistuimme hyvin taktiikassa. Nyt päästiin MM-sarjan johtoon ja siellä pysytään kauden loppuun asti. Tämä voitto tuo paljon itseluottamusta koko tiimille, Neuville vannoi.

Lapille jälleen Power Stagen voitto

Lappi piti neljännellä sijallaan yllä Tommi Mäkisen johtaman Toyotan mainetta. Tiimin muut kuskit Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala keskeyttivät jo kisan alussa ja jäivät ilman pisteitä.

– Tavoite oli podiumilla, mutta siitä nyt jäätiin pikkaisen. Olen kuitenkin onnellinen, sillä kovempaa en päässyt. Kaikki kunnia täytyy antaa Teemulle. Hän teki upeaa työtä, Lappi sanoi.

– Tämä oli ensimmäinen ralli ilman mitään ongelmia tällä kaudella. Se on tärkeää ja tuo lisää itseluottamusta. Kakkostila oli toisaalta myös lähellä, mutta nyt on vaikea jossitella.

Lappi voitti kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen ja saalisti viisi ylimääräistä MM-pistettä. Power Stagen voitto oli Lapille jo kauden kolmas.

– Totta kai pätkävoitto tuntuu hyvältä. Ylipäätään sain paljon oppia, kun ajoimme Teemun kanssa ihan äärirajoilla kaksi päivää.

MM-sarja jatkuu kesäkuun alussa Sardinialla. Kesätauon jälkeen on vuorossa Suomen MM-ralli heinäkuun lopussa.

– Paha sanoa, milloin ensimmäinen voitto tulee. Vähän tarvitsee vahvempia kisoja itselle. Suomessa ollaan varmasti iskussa, mutta siellä on Toyotakin taas kova. Se auto on kuitenkin Suomessa rakennettu, Suninen ennakoi.

Neuville johtaa MM-sarjaa 19 pisteen erolla ennen Ogieria. Lappi nousi Portugalin pisteidensä myötä viidenneksi. Kolmessa perättäisessä rallissa keskeyttänyt Latvala on MM-taulukossa vasta yhdeksäntenä ja Suninen 11. sijalla.

STT

Kuvat: