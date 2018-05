Suninen kolmas ja Lappi neljäs Portugalin MM-rallissa – Neuville nousi MM-sarjan kärkeen

Ford-kuljettaja Teemu Suninen on sijoittunut kolmanneksi ja Toyotan Esapekka Lappi neljänneksi Portugalin MM-rallissa. Palkintokorokepaikka on Sunisen uran ensimmäinen.

– Mahtava tunne. Melkein vuosi siihen meni, mutta nyt olen todella onnellinen, Suninen tunnelmoi tv-haastattelussa.

Viime vuonna Suninen sijoittui neljänneksi Suomen MM-rallissa, jonka Lappi voitti.

Portugalin MM-rallin voitti belgialainen Hyundai-kuski Thierry Neuville, jolle Suninen jäi 47,3 sekuntia. Britti Elfyn Evans oli Fordillaan toinen. Evansin ja Sunisen erotti reilut seitsemän sekuntia.

Neuville siirtyi MM-sarjan kärkeen ohi ranskalaisen Sebastien Ogierin.

Jari-Matti Latvalan mahdollisuudet Portugalin rallin kärkitaisteluun menivät jo toissapäivän ongelmiin. Lopputuloksissa Latvala jäi Toyotallaan kärjestä vajaat 50 minuuttia.

Kärkinimistä myös virolainen Ott Tänak, Ogier ja britti Kris Meeke joko keskeyttivät tai jäivät erilaisten ongelmien vuoksi kauas kärjestä.

MM-sarja jatkuu Sardiniassa 7.-10. kesäkuuta. Suomen MM-ralli on kilpailukalenterissa heinäkuun lopussa.

STT

Kuvat: