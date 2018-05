Suomalaiset luovuttaisivat rutiinihommat roboteille

Kaksi kolmesta suomalaisesta on valmis hyväksymään sen, että koneet ja robotit hoitavat tulevaisuudessa useimmat rutiinityöt. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta. Yli neljännes vastaajista vastustaa tällaista kehitystä.

Naiset, työntekijät, heikosti koulutetut ja työväenluokkaan samaistuvat paheksuvat muita useammin rutiinitöiden siirtymistä roboteille.

Enemmistö (53 %) kansasta tyrmää ajatuksen, että pitkäaikaiset työsuhteet häviävät ja niitä ei tulevaisuudessa enää ole. Erityisesti nuoret 18-30-vuotiaat (73 %) torjuvat väitteen pitkäaikaisten työsuhteiden kutistumisesta.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Haastatteluja tehtiin yhteensä yli tuhat. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 23.-28. maaliskuuta. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT