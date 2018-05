Suomalaispelaajat ovat jääneet sivuosaan Korisliigan finaaleissa – Vilppaan kotimaiset ovat vastanneet vain neljäsosasta pisteitä ja levypalloja

Korisliigakauden edetessä finaalivaiheeseen niin sanotun ”suuren yleisön” mielenkiinto sarjaa kohtaan luonnollisesti nousee – etenkin, kun Ylekin päätti televisioida ensimmäisen miesten Korisliigan ottelunsa seitsemään kuukauteen.

Ja kun kiinnostus kasvaa, kasvaa myös vähemmän sarjaa seuranneiden kummastelu ulkomaalaispelaajien suuresta määrästä ja panoksesta.

Eikä ihme, sillä tämänkin kevään finaaleissa suomalaisuus on esiintynyt entistä enemmän nöyränä (puolustus)työnä joukkueen eteen kuin varsinaisina hyökkäystehoina.

Tilanne on vielä korostunut, kun kahdeksan pelaajan rotaatiota pyörittävällä Karhubasketilla on neljä amerikkalaispelaajaa sekä suomalaiseksi home grown -pelaajaksi laskettava, mutta edelleen Bosnia–Hertsegovinan kansalainen Bojan Sarcevic. Käytännössä Karhubasketilla on siis vain kolme rotaatioon kuuluvaa suomalaista: Henri Kantonen sekä Joonas ja Juho Lehtoranta.

Vilppaan yhdeksän pelaajan rotaatiossa on neljä amerikkalaista ja viisi suomalaista pelaajaa.

Jos Sarcevicia ei lasketa kotimaisten pelaajien joukkoon, kolmessa ensimmäisessä finaalissa suomalaispelaajat ovat tehneet vain 19 prosenttia pisteistä, ottaneet 22,4 prosenttia levypalloista ja antaneet 25,8 prosenttia koriin johtaneista syötöistä. Peliajasta suomalaispelaajien osuus on ollut lähes kolmannes (32,3 prosenttia).

Vilppaan kotimaisen viisikon osuus peliajasta ja hyökkäystehoista on ollut luonnollisesti suurempi kuin Karhubasketin kolmikon. Siitä huolimatta Vilppaan kotimaiset pelaajat ovat tehneet joukkueensa joka neljännen pisteen ja ottaneet joka neljännen levypallon!

On kuitenkin muistettava, että Sarcevic on pelannut Suomen kentillä jo 12 vuotta ja on 30 vuoden iästään huolimatta yksi Korisliigan kokeneimmista aktiivipelaajista – vaikka hänellä ei ole Suomen kansalaisuutta, häntä ei lasketa ulkomaalaiskiintiöön ja ennen kaikkea hänet mielletään yleisesti jo suomalaiseksi.

Finaalien toistaiseksi arvokkaimman pelaajan Sarcevicin merkitys Karhubasketille selviää pelkkiä tilastoja katsomalla. Yli 35 minuuttia ottelua kohden uurastava pelintekijä on tehnyt finaalisarjassa 20,6 prosenttia joukkueensa pisteistä, ottanut 14,8 prosenttia levypalloista ja antanut peräti 43,9 prosenttia koriin johtaneista syötöistä.

Maanantaina Kauhajoella pelattava neljäs finaaliottelu on taas ottelusarjan tärkein. Kotietunsa menettänellä Vilppaalla ei ole pakko voittaa illan ottelua, mutta jos Vilpas tänään häviää, on Karhubasketilla kolme mahdollisuutta katkaista sarja – kaksi kertaa Salohallissa ja kerran Kauhajoella.

Vilppaan mahdollisuudet kasvavat roimasti, mikäli joukkueen nelospaikan kotimainen kaksikko Juho Nenonen–Matias Ojala löytävät koko finaalisarjan kadoksissa olleet tehonsa. Ottelut käytännössä puoliksi pelaavan kaksikon keskiarvot finaalisarjassa ovat identtiset: neljä pistettä ja kolme levypalloa ottelua kohden. Eli Vilpas on saanut nelospaikalta ottelua kohden vain kahdeksan pistettä ja kuusi levypalloa.

Kaksikon levypallomäärä on pudonnut vain marginaalisesti runkosarjasta, mutta pisteet sitäkin enemmän: runkosarjassa Nenonen heitti 9,6 ja Ojala 7,5 pistettä ottelua kohden.

Korisliigan 4. finaali Karhubasket–Vilpas Kauhajoen liikuntahallilla maanantaina kello 18.15. Yle TV2 lähettää ottelun suorana.

Kotimaisten pelaajien ja Bojan Sarcevicin osuus finaalisarjassa

Pisteet:

Vilpas: 63/244=25,8 %

Karhu: 30/243=12,3 %

Sarcevic: 50/243=20,6 %

Levypallot:

Vilpas: 31/117=26,5 %

Karhu: 24/128=18,8 %

Sarcevic: 19/128=14,8 %

Syötöt:

Vilpas: 18/40=45 %

Karhu: 7/57=12,3 %

Sarcevic: 25/57=43,9 %

Peliaika (minuutteina):

Vilpas: 254/600=42,3 %

Karhu: 134/600=22,3 %

Sarcevic: 107/600=17,8 %