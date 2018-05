Suomalaiset toivovat turvallisuuspolitiikkaa EU-vaaliteemaksi, keskimääräistä eurooppalaista ei juuri kiinnosta

Noin 60 prosenttia EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, ilmenee uudesta eurobarometrista. Vastaajista kaksi kolmesta katsoo, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Lukema on korkein 35 vuoteen.

Suomalaisten vastaukset noudattavat kyselyn yleistä linjaa. Suomalaisista EU-jäsenyyttä pitää hyvänä asiana 61 prosenttia ja huonona 12 prosenttia. 70 prosenttia katsoo, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä.

Suomalaisten mielestä tärkeimpiä teemoja tulevissa EU-vaaleissa ovat terrorismi, ilmastonmuutos sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.

Koko EU:ssa tärkeimmät vaaliteemat ovat terrorismi, nuorisotyöttömyyden torjuminen ja maahanmuutto. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei EU-maissa keskimäärin koeta likikään yhtä tärkeäksi kuin Suomessa.

Eurobarometria varten haastateltiin yli 27 000 ihmistä EU-maissa.

STT

Kuvat: