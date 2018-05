Suomalaiset viisufanit Lissabonissa: ”Saara Aallon finaalista putoamista ei paikkaisi edes sangria”

Lissabonilaisessa tavernassa raikasi iloinen puheensorina tiistaina. Kahden pitkän tavernapöydän ääressä istui lähes 40 suomalaista, joista osa oli toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Mistä on kyse?

Kaikki sai alkunsa Euroviisu-fani Kati Wikströmin ideasta: hän ajatteli, että Portugaliin Euroviisuja katsomaan saapuvien fanien kesken olisi kiva tavata myös ruuan merkeissä, ei ainoastaan iltajuhlissa.

– Ajattelin, että olisin mennyt muutaman ystävän kanssa syömään, mutta yhtäkkiä 50 ihmistä kyseli, että pääsevätkö tapaamista varten perustettuun Facebook-ryhmään, Wikström kertoo.

– Soittelin sitten aina uudestaan, että varaisinkin vielä kymmenen paikkaa lisää, onko siellä vielä tilaa?

Syömässä oli myös viisufani Harri Liikala, joka on vuokrannut Euroviisujen ajaksi talon noin 20 kaverinsa kanssa. Liikala ja Wikström olivat vakuuttuneita, että Suomen edustaja Saara Aalto jatkaa tiistain semifinaalista lauantain finaaliin.

– Tuolla (Aallon esityksellä) kyllä pitää mennä finaaliin, jos ei mennä, kestää suruaika pitkään. Sitä ei edes sangria paikkaisi, Liikala sanoo.

”Valmistaudu henkisesti”

Suomalaiset katsoivat tiistain semifinaalia kuka missäkin. Isot juhlat olivat taattu, jos Aalto suuntaa finaaliin.

– Sanoin miehelleni, että valmistaudu henkisesti, tänään voidaan bilettää myöhään, Wikström naurahtaa.

Wikströmin ja Liikalan mukaan Aallon putoamisen jälkeen osa viisufaneista olisi ”ihan romuna”.

– Osa olisi ihan maansa myyneitä ja vannoisi, ettei enää koskaan katso Euroviisuja, kunnes menee pari kuukautta ja he taas katsovat.

Vaikka oman maan edustajaa kannustetaan, voi viisuissa kannattaa myös muita artisteja.

– Tämä on kansainvälinen porukka, jossa jotkut kannustavat toisiaan, ei ole veristä kilpailua. Meillä ei ole jalkapallohuliganismia.

Liikala kertoo Suomen Euroviisuklubin olevan jäsenmäärältään yksi maailman suurimmista. Mikä viisuissa vetoaa vuosi toisensa jälkeen, vaikka Suomen menestys on jäänyt yleensä laihaksi?

– Rakkaudesta lajiin, Liikala toteaa.

STT

