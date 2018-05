Suomalaishyökkääjä juhlii varmuudella AHL:n mestaruutta

Pohjois-Amerikan jääkiekkofarmiliiga AHL:n finaaleissa pelaa kaksi suomalaista. Texas Starsin Roope Hintz ja Toronto Marliesin Miro Aaltonen iskevät yhteen sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa alkavissa Calder Cupin finaaleissa.

Suomalaishyökkääjät ovat kuuluneet joukkueidensa avainpelaajiin, joiden panos on kasvanut pudotuspeleissä.

Hintz viimeisteli tiistain vastaisena yönä ratkaisumaalin länsilohkon kuudennen loppuottelun jatkoajalla, kun Texas peittosi Joni Tuulolan Rockford IceHogsin maalein 2-1. Hintz teki maalinsa, kun ensimmäistä jatkoerää oli pelaamatta 8,5 sekuntia, ja varmisti Texasille ensimmäisen Calder Cupin finaalipaikan vuoden 2014 jälkeen.

Tamperelaislähtöinen Hintz on summannut 15 pudotuspeliottelussa pisteet 4+7=11, joista 3+3=6 syntyi lohkofinaaleissa. Runkosarjassa hän teki 70 ottelussa 20+15=35. Hintz, 21, pelasi kotimaisessa Liigassa Ilveksen ja HIFK:n riveissä ennen kuin siirtyi täksi kaudeksi AHL:ään.

Myös Toronton Aaltosen tahti oli hengästyttävä lohkofinaaleissa, kun hän teki pinnat 3+2=5. Aaltonen teki itälohkon toisessa loppuottelussa jatkoaikamaalin Lehigh Valley Phantomsin verkkoon. Toronto eteni jatkoon voitoin 4-0.

KHL-mutkan kautta NHL-unelman perään

Kesäkuun alkupuolella 25 vuotta täyttävä Aaltonen varattiin NHL:ään jo viisi vuotta sitten, mutta joensuulaislähtöinen hyökkääjä on rakentanut uraansa rauhassa. Liigassa hän pelasi 2011-2016 Bluesin ja Kärppien riveissä.

Kansainvälinen läpimurto tapahtui KHL:n Vitjaz Podolskissa, ja MM-kilpailuissa Aaltonen pelasi vuosi sitten. Hyökkääjä teki AHL:n 64 runkosarjaottelussa pisteet 20+23=43 ja 13 pudotuspeliottelussa on syntynyt 4+6=10.

Tällä vuosituhannella Calder Cupin on valloittanut seitsemänä keväänä joukkue, jossa on ollut vähintään yksi suomalaispelaaja. Ilman suomalaisia finaalisarja on pelattu vain viitenä kautena kuluvan vuosituhannen puolella.

Tuoreimmat suomalaisvoittajat ovat Markus Hännikäinen ja Joonas Korpisalo vuodelta 2016. Kumpikin pelasi tällä kaudella Columbuksen NHL-joukkueessa.

STT

