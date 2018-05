Suomalaistutkija: Israelin ja palestiinalaisten konflikti kiertää kehää, joka voi kehittyä sodaksi

Yhdysvaltojen rauhanvälityslupaus palestiinalaisten ja Israelin konfliktissa on vaikuttanut kuolleena syntyneeltä ajatukselta jo ennen Yhdysvaltain päätöstä siirtää lähetystö Jerusalemiin, arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.

Hän epäilee, ettei mitään rauhanvälitysyritystä ole tulossa.

– Rauhanvälitysprosessista puhutaan edelleen hyvin epämääräisin sanakääntein. Julkisuuteen tihkuneet tiedot eivät vaikuta siltä, että siellä olisi palestiinalaisten hyväksyttävissä olevia ajatuksia. Jerusalemin tilanne on entisestään heikentänyt mahdollisuuksia ajaa läpi joitain kipeitä myönnytyksiä.

Rauhanvälityksen diplomaattinen prosessi on pääosin Yhdysvaltojen hallinnassa.

– Kun Yhdysvallat ei ole toimimassa tässä aktiivisesti, on hyvin epätodennäköistä, että näillä toisiaan aiempaakin kauempana olevilla osapuolilla olisi mahdollisuuksia edetä.

Juusolan mukaan herkän tilanteen kehittymistä on vaikeaa arvioida. Yksi ratkaiseva tekijä on esimerkiksi palestiinalaisjärjestö Hamasin reaktio maanantain väkivaltaisuuksiin.

– Miten Hamas toimii, ampuuko se raketteja, miten Israel vastaa siihen? Viime kädessä ratkaisee se, lähtevätkö ihmiset liikkeelle vai ajattelevatko he, että on turhaa tehdä mitään, koska siinä kuolee vain ihmisiä, eikä mikään muutu.

– Olennaista on se, että tämä on ikään kuin toistuva kehä. Se, ettei näköpiirissä ole poliittista ratkaisua, aiheuttaa aina jossain vaiheessa tällaisen aallon, joka jossain vaiheessa laantuu tai kehittyy merkittävämmäksi yhteenotoksi tai jopa sodaksi.

STT