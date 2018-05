Suomen 19-vuotiaat avaavat EM-turnauksen Italiaa vastaan

Suomi kohtaa Italian, Norjan ja Portugalin jalkapallon alle 19-vuotiaiden miesten EM-lopputurnauksessa kesällä. Suomen avausvastus A-lohkossa on Italia 16. heinäkuuta Vaasassa.

Toisen ottelunsa Suomi pelaa Norjaa vastaan 19. heinäkuuta Seinäjoella ja kolmannen Portugalia vastaan 22. heinäkuuta Vaasassa.

Suomen päävalmentaja on Juha Malinen, joka otti tehtävän vastaan maaliskuussa. Joukkue pelaa lauantaina ja maanantaina harjoitusottelut Montenegroa vastaan Eerikkilässä.

EM-lopputurnauksen lohkot arvottiin tänään Vaasassa. B-lohkossa pelaavat Englanti, Ranska, Turkki ja Ukraina.

– Minulla oli muutama toive arvontaan. Ensimmäinen oli se, ettei Turkki tulisi vastaan, koska me olemme sopineet kenraaliharjoituksemme heitä vastaan, sanoi päävalmentaja Malinen.

– Toinen toiveeni oli se, että me pääsisimme Norjan kanssa samaan lohkoon. On hienoa, että Pohjoismaat pelaavat vastakkain, ja se on eräänlainen vertailukohta meille.

Turnaus pelataan Vaasassa ja Seinäjoella 16.-29. heinäkuuta. Alkulohkot päättyvät 23. heinäkuuta. Välierät ovat ohjelmassa 26. heinäkuuta, ja kisojen loppuottelu pelataan turnauksen päätöspäivänä Seinäjoella.

STT

