Suomen lentopallomiehet kaatoivat Espanjan

Suomi on voittanut Turussa pelatussa lentopallon miesten Kultaisen Euroopan liigan ottelussa Espanjan erin 3-2 (25-23, 22-25, 25-20, 21-25, 15-11).

Suomella on koossa neljästä Euroopan liigan ottelusta kolme voittoa ja yksi tappio. Joukkue johtaa C-lohkoa kahden pisteen erolla Portugaliin, joka voitti keskiviikkona vieraissa Tshekin 3-2.

Suomi on kerännyt yhdeksän, Portugali seitsemän ja Espanja sekä Tshekki neljä lohkopistettä.

Keskiviikon ottelu oli nuorekkaalla miehistöllä pelaavalle Suomelle viimeinen kotipeli, sillä joukkueella on jäljellä vielä vieraskamppailut Portugalia ja Espanjaa vastaan.

Samuli Kaislasalo oli kotijoukkueen pisterohmu, sillä hän keräsi pitkäksi venyneessä Turun ottelussa 21 pistettä. Ottelu keräsi 1 768 katsojaa.

STT

