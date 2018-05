Suomen Pankille vahva johtaja

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen Olli Rehnin valinta uudeksi pääjohtajaksi varmistui, kun presidentti Sauli Niinistö vahvisti nimityksen perjantaina. Mikään yllätys Rehnin nousu Suomen Pankin johtoon ei ollut, sillä hän oli koko ajan vahva ehdokas pääjohtaja Erkki Liikasen seuraajaksi.

Samanlaista dramatiikkaa, jota Suomen Pankin johtajien valintoihin on joskus liittynyt, ei nyt ollut edes odotettavissa. Eduskunnan pankkivaltuuston esittämät ehdokkaat eivät aina ole presidentille kelvanneet. Aiemmin presidentti valitsi pääjohtajan lisäksi myös johtokunnan jäsenet, ja edellinen presidentti Tarja Halonen näytti, että tätä valtaa myös käytetään.

Rehn aloitti Suomen pankin johtokunnassa viime vuoden helmikuussa. Sitä ennen hän toimi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen elinkeinoministerinä. Puoluetaustaltaan Rehn on keskustalainen.

Poliittisena virkanimityksenä Olli Rehnin valintaa ei voi pitää. Kansanedustajuuden ja ministerin tehtävien lisäksi hänellä on muun muassa vuosien kokemus EU:n komissaarina. Rehn on väitellyt tohtoriksi taloustieteestä.

Suuria muutoksia ei ole odotettavissa, kun Erkki Liikanen vaihtuu Olli Rehniin. Erona on puoluetausta, sillä Liikanen on sosiaalidemokraatti. Kummankin pääjohtajan näkemykset kansantaloudesta ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia.

Uusi pääjohtaja Olli Rehn edustaa maltillista talous- ja rahapoliittista näkemystä. Rehniä pidetään talousliberaalina.

Osaaminen ja kokemus antavat Rehnille lujan pohjan hoitaa pääjohtajan tehtäviä. Erityisen tärkeää on kyky toimia yhdessä Euroopan keskuspankin EKP:n kanssa. Komissaarivuosien kokemus ja laajat verkostot antavat Rehnille luontevan mahdollisuuden työskennellä sujuvasti Euroopan pankkiverkostossa.

Suomen kannalta on tärkeää, että oman pankin pääjohtajalla on vaikutusvaltaa. Yhteisvaluutta euroa koskevat päätökset tehdään EKP:n neuvottelupöydissä.

Pääjohtaja Rehnillä on hyviä mahdollisuuksia nousta myös EKP:n johtoon. Pienen jäsenmaan pätevällä ehdokkaalla voi olla kysyntää, kun keskuspankille haetaan uuttaa johtajaa.