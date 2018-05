Suomen Pankki järjestää avointen ovien kulttuuritapahtuman Helsingissä

Suomen Pankki järjestää jälleen toukokuun lopulla Helsingissä avointen ovien kulttuuritapahtuman.

Nelipäiväinen tapahtuma järjestetään Suomen Pankin päärakennuksessa Snellmaninaukiolla 25. – 28. toukokuuta.

Nelipäiväisen tapahtuman aiheita ovat musiikki, kuvataide, kirjallisuus ja elokuva. Ovet pidetään avoimina perjantaista maanantaihin.

Pianistit esiintyvät kolme kertaa päivässä pidettävissä konserteissa. Näytteillä on uutta ja klassista kuvataidetta Suomen Pankin kokoelmasta. Esillä on esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan Aino-triptyykki ja konstruktivismin edustajia

Kävijät voivat myös osallistua keskustelutilaisuuksiin. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

STT

