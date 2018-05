”Suomi ei saa Euroviisuissa enää edes sympatiapisteitä”

Suomen euroviisuedustajaa Saara Aaltoa varoiteltiin, että viisuissa tulee olemaan tiukka aikataulu. Perjantaina Lissabonissa Portugalissa haastatteluun saapuu kuitenkin rennon oloinen artisti, joka kertoo levänneensä harjoitusten lomassa.

– Meillä on ollut aika rento viikko. Tai se varmaan tuntuu minusta rennolta, koska minulla on ollut tosi kiireinen kevät. Euroviisujen kiireisestä aikataulusta varoiteltiin, mutta olen ajatellut, että mitä, eihän täällä ole ollenkaan tiukkaa, kun saa nukkua yhdeksän tuntia yössä ja ottaa aamut rauhassa, Aalto sanoo.

Aalto harjoittelee esitystään Altice-areenalla seuraavan kerran maanantaina. Vaikka torstain harjoitukset sujuivat mallikkaasti, on maanantaina vielä muutama asia hiottavana.

– Esitys on todella sellainen, että siinä ei voi yhtään nukahtaa. Ei esiintyminen sinänsä jännitä minua, toisten harjoitusten jälkeen on jo parempi olo, kun ei ollut teknisiä ongelmia.

Aalto erottuu sähäkällä esityksellään

Saara Aallolla on hyvät mahdollisuudet päästä finaaliin, arvioi Euroviisu-asiantuntija ja toimittaja Anna Muurinen. Hänen mielestään torstain harjoituksista kuvattujen videoiden perusteella Aallon ”meininki on hyvä”.

– Meillä on mahdollisuudet finaaliin. Jostain syystä se on ollut Suomelle hirveän vaikeaa viime vuosina, siksi on kuitenkin pelko pyllyssä. Jos ei päästä finaaliin, se kyllä riippuu jostain muusta kuin Suomen esityksestä ja artistista, Muurinen sanoo.

Portugalissa Lissabonin Altice-areenan lavalla nähdään ennen Aallon Monsters-esitystä muutamia rauhallisempia esityksiä, minkä vuoksi Muurinen uskoo Aallon erottuvan sähäkällä esityksellään.

– Ensimmäinen semifinaali on tosi vahvojen naislaulajien semi. On paljon rauhallisia naisten laulamia lauluja, joten siten Saara erottuu aika sähäkkänä, esitys on jollain tavalla jopa aggressiivinen, kun siinä vapaudutaan hirviöistä.

– Jäin pohtimaan sitä, että esityksessä tapahtuu aika paljon, joten pysyykö katsoja mukana. Toisaalta katsoja voi olla onnellinen, kun lavalla viimein tapahtuu jotain eteeristen laulajien jälkeen.

”Pitää olla jotain rajat ylittävää”

Britannia antaa pisteitä ensimmäisen semifinaalin esiintyjille. Muurisen mukaan nyt testataan, oliko Aallon osallistumisesta Britannian X Factoriin hyötyä.

– Me tarvitsemme ne brittien äänet.

Pisteiden antamisessa vaikuttavat myös naapuri- sekä poliittiset suhteet, mutta ne eivät Muurisen mukaan yksistään tuo voittoa.

– Totta kai suhteet näkyvät ja pitää näkyäkin. Suomalaiset äänestävät hulluna Viroa, sen tietää jo nyt. Naapurit ovat aina muita tutumpia, mutta ei sillä viisuja voiteta. Pitää olla jotain rajat ylittävää niin kuin Portugalilla viime vuonna.

Muurinen arvioi, että ensimmäisestä semifinaalista jatkoon menevät muun muassa Israelin, Viron, Kreikan, Valko-Venäjän ja Azerbaidzhanin edustajat.

Toisin kuin Kreikalla, Suomella ei ole Muurisen mukaan erityisen ”suomalainen esitys”. Muurisen mielestä paljon on myös Aallon karisman varassa.

– Aalto on tehnyt tähän asti kaiken oikein, esimerkiksi monikielisen videon, joka on levinnyt hyvin. Tuollaista ei ole ennen nähty, noilla herätellään ihmisiä kiinnostumaan artistista. Me nousemme tai kaadumme Saaran mukana.

– Peli on julmaa, ja Suomesta euroviisumaana ei tykätä automaattisesti. Emme saa enää edes sympatiapisteitä, se varmaan katkesi Lordin voittoon, Muurinen naurahtaa.

