Suomi elää kuidusta

REIMA SUOMI. Sahat soivat, rekat jyräävät ja sellukattilat kiehuvat kuumina. Sellukuidun markkinat ovat vireessä ja vienti vetää. Kaikki hyvin, Suomi rikastuu ja nousukausi on parhaimmillaan. Vai onko sittenkään?

Sellukuidulle etsitään kuumeisesti uusia käyttötapoja, ennen kaikkea epäsuosioon tulleen muovin korvaajana. Taipuisiko sellukuitu myös datakaapeleihin, kuitukaapeleista Suomessa on nimittäin huutava pula. Ennemmin tai myöhemmin tämä kehitysjättämä iskee Suomen talouteen ja lujaa.

Tietoliikenteen laajakaista-käsite on pahasti rämettynyt. Eri yhteyksissä laajakaistalla tarkoitetaan eri asioita. Todellinen valokuituverkko, joka mahdollistaa nopean ja häiriöttömän tietoliikenteen kaikissa yhteyksissä, on sellainen, jossa valokuitu viedään jokaiseen asuntoon saakka, ei siis esim. talo- tai katujakamoon. Tällainen valokuitu on vain noin 6 prosentilla suomalaisista kotitalouksista.

Euroopan laajuisessa vertailussa Suomi on laajakaistayhteyksissä kiitettävästi EU:n keskiarvon yläpuolella, mutta silti yhä kehitysmaa varsinkin kotiin saakka tulevissa kaapeliyhteyksissä. Pohjoiset naapurimme voittavat meidät kaikki kuituliittymien määrässä: Ruotsi, Norja ja myös Baltian maat, vain Tanska mataa hieman perässämme.

Kyseessä lienee jonkinlainen keskeisen Euroopan tauti, sillä kuituliittymät ovat äärimmäisen niukkoja saksankielisissä maissa, Puolassa, Italiassa ja Ranskassa. Espanjassa ja Portugalissa sitä vastoin kuituliittymien rakentaminen kotitalouksiin on otettu vakavasti.

Sanotaan, että Suomessa on miljoonan omakotitalon jättämä, kun pyritään EU:n vuoden 2025 tavoitteeseen, jossa jokaisella kotitaloudella pitäisi olla 100 megabitin tietoliikenneliittymä molempiin suuntiin.

Kuninkaantekijän paikalla ovat teleoperaattorit. Pääosin niitä kiinnostaa vain langaton tekniikka, jonka takaisinmaksuaika (ja toki pääosin myös tekninen käyttöikä) on paljon lyhyempi kuin kuituverkkojen, joiden takaisinmaksuaika ja tekninen käyttöikä huitelee 50 vuoden kieppeillä. Vasta lapsenlapsemme siis keräävät hedelmät näistä investoinneista.

Parempaa ei valitettavasti ole luvassa. Jos ja kun saamme uuden maakuntahallinnon, ei maakuntien tehtävissä puhuta mitään tietoliikenteen hoitamisesta. Liikennejärjestelmän toimivuudesta kyllä, mutta se lienee eri asia.

Kokemus on jo osoittanut, että varsinkin pienet kunnat ovat liian pieniä toimijoita suurten teleoperaattoreiden rinnalla, eikä valtiokaan taivu teleoperaattoriksi, muutenhan Soneraa ei kai koskaan olisi myyty.

Pelastuksen voisivat ehkä jykevinä neuvottelukumppaneina tuoda maakunnat, mutta toistaiseksi ei näy suunnitelmia niiden valjastamiseksi tähän tehtävään.

Lisääntyvä langaton tietoliikenne on luokiteltu WHO:n toimesta mahdolliseksi syöpää aiheuttavaksi karsinogeeniksi. Radiotaajuuksien intensiteetit tulevat lähivuosina edelleen kasvamaan nopeasti, kun esim. 5G-tekniikkaa otetaan käyttöön.

Säteilysaasteen kimppuun pitäisi jo nyt ryhtyä käymään tehokkaasti.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.