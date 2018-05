Suomi osallistuu sotaharjoitukseen Virossa. Alkaneeseen Siil18-harjoitukseen ottaa osaa Suomesta noin 250 henkilöä, heistä pääosa Porin prikaatin kouluttamia kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehiä.

Puolitoista viikkoa kestävä harjoitus on Viron puolustusvoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus.

Suomalaisten tehtävien painopiste on Etelä-Virossa Vörun lähistöllä.

Viron puolustusministeriön mukaan sotaharjoitukseen ottaa osaa yhteensä yli 15 000 sotilasta 19 maasta. Mukana on joukkoja esimerkiksi Yhdysvalloista, Britanniasta, Saksasta ja Ruotsista.

