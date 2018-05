Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen kuudennessa alkulohko-ottelussaan Saksan. Peli alkaa Herningissä kello 21.15 Suomen aikaa.

Suomi on voittanut viidestä ottelustaan neljä ja hävinnyt vain Tanskalle.

Saksa on voittanut viidestä ensimmäisestä alkulohkopelistään vain yhden. Saksan tappioista kaksi on tullut voittolaukauskisan jälkeen.

STT