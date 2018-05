Suosittu Ravintolapiha-tapahtuma jälleen Paimiossa

Paimiossa Tapahtumatalo Iskun pihalla järjestetään sunnuntaina 20. toukokuuta klo 11–15 Ravintolapiha-tapahtuma, joka tuo yhteen kotikokkeja, kotileipureita ja herkuttelijoita.

Ravintolapiha-tapahtuma järjestettiin viime kesänä kaksi kertaa, ja sen suosio oli suuri. Kaiken kaikkiaan tapahtuma järjestetään nyt Paimiossa jo viidettä kertaa. Tällä kertaa tapahtumasta on tulossa aiempaa suurempi, sillä mukaan on ilmoittautunut entistä enemmän pop up -ravintoloita.

Ravintolapihassa kotikokit pistävät parastaan ja tarjolle on tulossa muun muassa nyhtökukkoa, kania maltalaiseen tapaan ja artesaanipastaa. Ravintolapihaan tulee loihtimaan herkkuja myös paikallinen Herkuttelevat Herrat -ryhmä, joka on kohta 50 vuoden ajan valmistanut kuukausittain erilaisia herkkuja omalle porukalleen. Nyt he tulevat ensimmäistä kertaa yleisön eteen.

Monien erikoisuuksien lisäksi tarjolle tulee muun muassa lettuja, pitsaa, karjalanpiirakoita, tortilloita, keittoja, wingsejä ja makeita leivonnaisia. Myös erikoisruokavaliot on otettu huomioon.

Tapahtuman ravintolat tarjoilevat herkkuja pieninä annoksina, jotta vierailijat jaksavat nauttia makuja monista keittiöistä. Monista ravintoloista ja kahviloista saa ostettua annoksia myös kotiin vietäväksi.