Supercell-miljonääri sijoittaa salolaiseen kalsaribrändiin

Supercelliin perustajiin kuuluva Mikko Kodisoja sijoittaa The other danish guy -kalsareihin.

– Haluan nähdä lisää Suomesta lähteneitä globaaleja menestystarinoita. The other danish guy edustaa juuri niitä asioita, joiden uskon tuovan menestystä: Asialleen omistautunut tähtitiimi, skaalautuva bisnesmalli, kestävä kehitys ja selkeä fokus. Ja ne kalsarit ovat ihan pirun mukavat jalassa, sanoo Kodisoja yhtiön tiedotteessa.

Mikko Kodisojan sijoitusyhtiö KEM Ventures on The other danish guyn ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja. Nykyinen rahoituskierros on vielä käynnissä.

Salolainen Tommi lähde perusti The other danish guyn muutama vuosi sitten. Alusvaatebrändi lanseerattiin vuonna 2016. Kalsareita valmistetaan valtameriin hylätyistä kalaverkoista ja muusta muovijätteestä.

– Päätimme tehdä pelkästään kalsareita ja olla siinä maailman parhaita. Puuvilla ei ollut vaihtoehto, koska sen kasvattaminen on niin epäekologista – vedenkulutus tuotettua puuvillakiloa kohti on yli 10 000 litraa. Tekstiiliteollisuuden on pakko keksiä vaihtoehtoja puuvillalle, ja halusimme olla ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uusia raaka-aineita. Valtamerien muovikatastrofi on todellinen, ja kunhan teemme tämän riittävän isosti, jokaisella kalsariparilla on todellakin merkitystä, Lähde sanoo.

