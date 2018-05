Suuri tulipalo Oulunsalossa – paritalo paloi maan tasalle

Oulussa paritalo on palanut maan tasalle rajussa tulipalossa, pelastuslaitos kertoo. Palosta Oulunsalossa oli ilmoitettu ennen puolta yhdeksää illalla.

Päivystävä palomestari Mikko Heikkilä kertoo, että talo on palanut purkukuntoon. Tuli on sammutettu ja jälkiraivaus käynnissä. Kun palokunta pääsi paikalle, talo oli jo ilmiliekeissä. Se paloi tunnissa maan tasalle.

Tuli ei ollut vaarassa levitä ympäröiviin taloihin.

Paloa sammuttamassa oli neljä sammutusyksikköä. Yhteensä ajoneuvoja oli palomestari Heikkilän mukaan toistakymmentä.

Poliisin on määrä tiedottaa asiasta myöhemmin.

STT