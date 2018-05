Svenska Yle: Helsinkiläiskoulun ex-opettajalle syytteet usean lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Helsinkiläisen koulun entinen opettaja on saanut syytteet useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä. Koulun rehtori on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteiden nostamisesta kertoi Svenska Yle. Syyttäjä Elisabeth Stenman-Haltia vahvistaa tiedon. Hän ei kerro, ovatko epäiltyjen rikosten uhrit opettajan entisiä oppilaita.

– Sitä en voi tässä vaiheessa kommentoida, sanoo Stenman-Haltia.

Syytteet liittyvät tapahtumiin vuosina 2013-2017. Hyväksikäytöistä epäilty opettaja on Svenska Ylen tietojen mukaan ollut poissa opetustyöstä viime vuoden huhtikuusta lähtien, jolloin poliisi alkoi tutkia rikosepäilyjä.

Poliisi on aiemmin kertonut, että opettajaa epäiltiin kymmenen lapsen tai nuoren seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteitä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on kuitenkin nostettu yhdeksän.

Stenman-Haltian mukaan yhdessä tapauksessa poliisi tutki tapahtumia seksuaalisena hyväksikäyttönä, mutta syytteessä rikosnimike on kunnianloukkaus.

Rehtorin syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyy siihen, tiesikö hän opettajan toiminnasta ja toimiko hän tämän esimiehenä asianmukaisesti.

Juttu käsitellään aikanaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittelypäivää ei ole vielä määrätty. Koska syytteet koskevat seksuaalirikoksia, oikeus istuu todennäköisesti suljetuin ovin.

STT

