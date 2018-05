Svenska Yle: Helsinkiläiskoulun ex-opettajalle syytteet usean lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Helsinkiläisen koulun entinen opettaja on saanut syytteet useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, kertoo Svenska Yle. Koulun rehtori on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteet liittyvät tapahtumiin vuosina 2013-2017. Hyväksikäytöistä epäilty opettaja on ollut poissa opetustyöstä viime vuoden huhtikuusta lähtien.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/15/tidigare-larare-i-svensksprakig-helsingforsskola-atalas-for-nio-fall-av-sexuellt

STT