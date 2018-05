Syyttäjä Turun joukkopuukotuksesta: Uhrit olivat vain välineitä vakavan pelon aiheuttamiseksi

Turun joukkopuukotusjutun syyttäjät sanoivat tiistaina loppulausuntonsa aluksi, että kuolonuhrit ja veitsi-iskussa loukkaantuneet olivat vain välineitä vakavan pelon aiheuttamiseksi. Syyttäjän mukaan syytetyn tarkoituksena oli tappaa uhreja sattumanvaraisesti – ”tietyillä painotuksilla” – niin monta ihmistä kuin mahdollista.

– Uhrit Turun kaupungin keskustassa ovat olleet (syytetylle Abderrahman) Bouananelle ja Isisille vain välineitä vakavan pelon aiheuttamiseksi, syyttäjä totesi.

Isis ei ole ottanut Turun joukkopuukotusta nimiinsä. Syyttäjät ovat kuitenkin pyrkineet todistamaan oikeudenkäynnin aikana, että Bouanane imi ohjeistusta teon toteuttamistapaansa ja ideologiaansa muun muassa Isisin keskusteluryhmistä Telegram-viestipalvelusta.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn AbderrahmanBouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Koska riidanalaista on myös lain tarkoittama terroristinen tarkoitus, pyrkii syyttäjä loppulausunnossaan vakuuttamaan oikeutta asiasta.

Ensimmäisen noin 45 minuutin aikana loppulausunnossa ei ole päästy juuri syyttäjän alkusanoja pidemmälle, koska videoyhteys Turun vankilan ja oikeustalon välillä on katkeillut.

Oikeusistunto pidetään Turun vankilan auditoriossa. Yleisö on voinut seurata istuntoa videoyhteyden välityksellä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Mikäli videoyhteys ei ala toimia kunnolla, voi yleisö siirtyä puheenjohtajan mukaan Turun vankilaan.

Päivän aikana on tarkoitus kuulla lisäksi ainakin syytetyn puolustuksen loppulausunnot, minkä lisäksi asianomistajat voivat halutessaan antaa loppulausunnot.

