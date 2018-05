Syyttäjä Turun puukkoiskusta: ”Tulemme esittämään pelottelutarkoituksen toteen”

– Väitämme, että vastaajan tarkoitus on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Terrori on yleisen kauhun aiheuttamista ihmisille, ja tarkoittaa muun muassa hirmuvaltaa. Rikosoikeudessa tämä käsitetään siten, että kyse on nimenomaan pelottelutarkoituksista, syyttäjä Sampsa Hakala kertoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Turun puukkoiskun tämänpäiväinen istunto alkoi syyttäjien syventävällä asiaesittelyllä terroristisesta tarkoituksesta. Oikeudessa puidaan tänään sitä, täyttääkö elokuinen veriteko laissa tarkoitetun terrorismirikoksen tunnusmerkistön.

Myös puukottaja on ollut paikalla salissa seuraamassa istuntoa.

Pelkoa ei tarvitse aiheuttaa, aikomus riittää

Hakala kertoi oikeudessa, että rikos ei edellytä sitä, että vastaaja olisi onnistunut tavoitteessaan väestön pelottelemisesta.

– Väitämme, että mitä raaempi ja julmempi tekotapa on, sitä enemmän teko ilmentää tekijän tarkoitusta levittää kauhua. Tässä tapauksessa pelottelutarkoitus tullaan esittämään toteen. Tulemme esittämään, että vastaajan vihamielisyys on kohdistunut koko demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen.

Syyttäjä aikoo seuraavaksi esittää kirjallisia todisteita kantansa tueksi. Mukana on esimerkiksi puukottaja Abderrahman Bouananen, 23, tekemä videomanifesti. Lisäksi syyttäjä aikoo esittää Bouananen vankeudessa tekemiä muistiinpanoja.

Puukotuksissa vakavasti haavoittuneen Hassan Zubierin asianajaja Ari Huhtamäki kertoi oikeudessa, että Bouananen sellistä takavarikoitiin muistiinpanot, joissa hän kertoi halunsa olleen islamilaisen valtion perustamisen Suomeen. Näihin palataan vielä tänään myöhemmin.

– Erityistä merkitystä on näytöllä, joka osoittaa, että Bouanane on tarkoittanut, että Isis ottaisi teot nimiinsä, mikä olisi voinut lisätä tämän teon vaikutuspotentiaalia maailmassa, Hakala sanoo.

Bouananea syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden yrityksistä. Puolustus on myöntänyt puukotukset tappoina ja niiden yrityksinä, mutta kiistänyt terroristiset tarkoitukset.

STT

Kuvat: