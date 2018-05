Syyttäjä vaatii sarjakuristajalle hovioikeudessa neljän vuoden vankeutta – tuomioistuin antaa ratkaisun tänään

Helsingin hovioikeus antaa tänään aamulla tuomionsa sarjakuristajaksi kutsutun miehen jutussa. Häntä syytetään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Syyttäjän mukaan mies laati viime vuoden alkupuolella yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan tytön tappamisesta tai törkeästä pahoinpitelystä kuristamalla. Mies kiistää syytteen.

Aiemmin äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa hengiltä kuristamisesta tuomitun Michael Penttilän syytteet kaatuivat käräjillä viime kesänä näytön puutteeseen. Käräjäoikeuden tuomiosta valittanut syyttäjä vaatii hovioikeudessa Penttilälle neljän vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan Penttilä pyrki väkivalloin asuntoon, jossa tyttö asui. Hän oli syyttäjän mukaan yrittänyt avata ovea tuntemattomalla esineellä noin kymmenen minuutin ajan kädessään mustat nahkahanskat, jotka ovat syyttäjän mukaan Penttilän tavaramerkki.

Kaksi kuukautta tämän jälkeen Penttilä pudotti tytön asunnon postiluukusta kirjeen, jossa hän pyysi ottamaan yhteyttä seurustelutarkoituksessa.

Penttilä kiistää käyneensä tytön asunnon oven takana tai pyrkineensä asuntoon. Hänen mukaansa kirje oli osoitettu miehen treffipalstalla tapaamalle henkilölle, jota hän luuli tytöksi.

Vangittiin epäillystä murhasta käsittelyn aikana

Vapaalla jalalla olleen Penttilän epäillään syyllistyneen murhaan samaan aikaan, kun hovioikeus käsitteli hänen juttuaan.

Penttilä vangittiin Helsingin Kalliossa huhtikuussa tapahtuneesta epäillystä murhasta vajaat kolme viikkoa sitten. Hän on poliisin mukaan myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen.

Viisikymppinen nainen löytyi kuolleena toukokuun alussa. Talon asukkaat olivat havainneet poikkeuksellista hajua, jolloin huoltomies tarkasti naisen asunnon.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että Penttilä meni varhain iltapäivällä 13. huhtikuuta asuntoon, jossa henkirikoksen epäillään tapahtuneen pian tämän jälkeen, kertoi rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista aiemmin tässä kuussa.

Henkirikoksen paljastumisen jälkeen julkisuudessa on pohdittu, miten sarjakuristaja saattoi odottaa tuomiotaan vapaalla jalalla.

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Alo Jüriloo arvioi aiemmin STT:lle tapauksen tuovan esiin, ettei järjestelmä toimi kunnolla tämänkaltaisissa äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa. Monissa maissa vaarallisiksi arvioidut vangit voidaan pitää vankilassa, mutta Suomessa määrämittaista vankeusrangaistusta istuneet on päästettävä rangaistuksen kärsimisen jälkeen vapaaksi.

STT

