”Tajusin 10-vuotiaana Euroviisujen olevan paikka, jossa voin olla kuka olen”

Valoa, kimallusta ja taitavia esiintyjiä, niitä ei tule puuttumaan Euroviisujen ensimmäisestä semifinaalista – ainakaan jos meno jatkuu samanlaisena kuin torstain harjoituksissa. Lissabonin Altice-areenalle nousi torstaina muun muassa Suomen viisuedustaja Saara Aalto.

Maanantain harjoitusten jälkeen Aalto kertoi lavasteissa olleen teknisiä ongelmia ja esityksen valojen olevan keskeneräiset. Torstaina ongelmista ei ollut tietoakaan.

– Se meni niin hyvin, kaikki toimi. Valaistus oli 95-prosenttisesti valmis, jotain pieniä muutoksia täytyy vielä tehdä, mutta kaikki on hyvin, Aalto sanoi tiedotustilaisuudessa Lissabonissa.

Monsters-kappaleen alussa Aalto on lavalle tuodun korokkeen takana, eikä häntä näe katsomosta. Aalto on kiinnitetty pyörivään lavasteeseen, jossa hän laulaa myös pää alaspäin.

Kappaleen edetessä Aalto ja taustatanssijat siirtyvät lavan eteen. Esityksen lopuksi Aalto kipuaa portaat lavan keskellä olevalle korokkeelle ja kaatuu taustatanssijoiden syliin – pyrotekniikan saattelemana.

– Vaikka sanon, että kaikki on hyvin, on show kuitenkin täynnä vaaroja. Mietin miten pyöriminen menee, pääsenkö hihnoista irti. Jännitys on ihanaa. Pyrojen kanssa tehtävä loppu on myös vaarallinen.

Unelmaa ei otettu todesta

Aiemmin muutaman kerran viisuihin pyrkineeltä Aallolta kysyttiin, miksi hän pitää viisuista niin paljon.

– Suomessa kasvaessani minusta tuntui, että olin erilainen. Halusin aina laulaa ja tehdä omia tanssinumeroita. Euroviisuja katsoessani minulle tuli olo, että nuo ihmiset ovat kuin minä.

– Tajusin 10-vuotiaana, että Euroviisut on paikka, jossa voin olla kuka olen, eikä kukaan pidä minua outona.

Aalto avasi viisufaneille myös päänsisäisiä hirviöitään, joista Monsters-kappale kertoo.

– Minua kiusattiin kasvaessani, ihmiset työnsivät minua alas. He sanoivat, etten voi koskaan olla kansainvälinen artisti, koska tulen Suomesta. Kukaan ei ottanut minua ja unelmaani todesta. Kasvoin sillä tavoin, mutta sanoin joka päivä itselleni, että teen sen ja olen joku päivä Euroviisuissa.

