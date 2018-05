Talouden ja työpaikkojen kannalta koulujen kesälomien siirto kannattaisi – lisäisi matkailutuloja 219 miljoonalla

Koulujen kesälomien alun myöhentäminen kahdella viikolla lisäisi matkailutuloja kesäkuukausina 219 miljoonalla eurolla, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön selvitys.

Siirron jälkeen matkailuyritykset tarvitsisivat 1 300 henkilötyövuoden verran lisää työntekijöitä. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan se tarkoittaisi noin 5 000 kesätyöpaikkaa, jotka syntyisivät pääosin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Lintilä sanoo, että erityisesti kotimaanmatkailu kasvaisi, jos koululaisten lomia siirretään. Samalla ulkomaisille turisteille olisi tarjolla enemmän palveluita loppukesästä.

Kaiken kaikkiaan Lintilä näkee kesälomien siirron hyvänä keinona edistää matkailuelinkeinon kilpailukykyä.

– Nyt mietimme, mihin toimenpiteisiin tällaisessa siirrossa jouduttaisiin ja mitä se vaatisi opetuksen puolella, eli ovatko siitä tulevat haitat suurempia kuin edut. Koululaiset ja opiskelijat täytyy pitää koko ajan päätöksenteon keskiössä, eikä katsoa tätä pelkästään kansantalouden perusteella, Lintilä sanoo.

Lintilä kertoo, että lomien siirrosta on keskusteltu hallituksen sisällä ja että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on hyvin tietoinen nyt tehdystä selvityksestä.

Jatkoselvityksille on tarvetta

Heinäkuu on tällä hetkellä Suomen vahvin matkailukuukausi, mutta siirron jälkeen rahaa liikkuisi eniten elokuussa.

Selvityksen tehneen WSP Finlandin kehityspäällikön Susanna Harvion mukaan matkailijoiden käyttämä rahamäärä kasvaisi jopa kesäkuussa, vaikka lapsiperheiden matkailu vähenisi koulujen jatkuessa pitempään.

– Matkailukysynnän osalta arviot ovat kuitenkin välillisiä ja peräisin matkailuyrittäjiltä. Pitäisi kysyä myös kohderyhmiltä, kuten lapsiperheiltä, miten he toimisivat, jos lomia siirretään, Harvio kertoo.

Seuraava askel ministeri Lintilän mukaan on jatkaa asiasta keskustelua hallituksen sisällä ja käydä läpi esimerkiksi syksyn budjettiriihessä, mitä muita selvityksiä päätöksenteon tueksi tarvitaan.

Selvitys tehtiin asiantuntijahaastatteluiden, yrittäjille suunnattujen kyselyiden, matkailutilastojen ja trendiaineistojen pohjalta.

