Talouskasvusta nauttiva Portugali aikoo lutviutua Euroviisuista pienellä budjetilla

Portugalin yleisradion RTP:n edustajat ilmoittivat viime vuonna tavoitteekseen järjestää halvimmat Euroviisut koskaan. Suomen Portugalin-suurlähettiläs Tarja Laitiainen kertoo lukeneensa tavoitteen onnistuneen joiltain osin.

– Täkäläisessä lehdessä sanottiin, että Euroviisut saadaan järjestettyä suhteellisen pienellä panoksella ja että nämä olisivat yhdet halvimmista Euroviisuista, Laitiainen sanoo.

– He eivät satsaa aivan mielettömästi, mutta he varmasti ajattelevat tätä myös taloudelliselta kannalta eli mitä siitä saa. Tänne tulee turisteja, mikä lisää tunnettavuutta.

RTP:n vuoden 2018 budjetista selvisi, että kisoihin oli varattu 12 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan Portugalin ja isäntäkaupunki Lissabonin viisukustannusten uskotaan jäävän alle 23 miljoonaan euroon, uutisoi Eurovisionworld-sivusto.

Sivuston mukaan kyseisellä budjetilla ei päästä halvimpien kustannusten joukkoon, sillä esimerkiksi Tukholman vuoden 2016 viisujen kustannukset puristettiin noin 14 miljoonaan euroon.

Tähän mennessä kalleimmat viisut on järjestänyt vuoden 2012 isäntämaa Azerbaidzhan, jonka kustannukset kipusivat noin 60 miljoonaan euroon, Eurovisionworld kertoo.

Portugalilaisturisteja toivotaan Suomeen

Portugali ajautui talousvaikeuksiin, kun Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi rantautui Eurooppaan. Euroviisut ovatkin Portugalille suuri ponnistus niin organisoimisen kuin talouden puolesta. Laitiainen kertoo maan talouden olevan nyt nousussa.

– Täällä oli vaikeaa kriisin alettua vuonna 2008. Portugali oli yksi pahoista kriisimaista ja silloin työttömyys nousi korkealle. Nyt talous on nousussa, ja niin nuorisotyöttömyys kuin työttömyys ylipäätään ovat lähteneet laskuun.

Turismi on kasvanut Portugalissa huomattavasti viime vuosien aikana. Laitiainen uskoo maan hyvän turvallisuustilanteen olevan osasyynä kasvuun.

– Portugali on satsannut paljon turismiin. Heillä on rauhallinen maa ja he ovat ylpeitä siitä. Finnair aloittaa suorat lennot tänne kesäkuun alussa ja toivomme tietysti, että sen myötä myös portugalilaisturismi kasvaa Suomeen päin.

Vanha verosopimus edullinen Portugalille

Suomen hallitus esitti huhtikuussa, että Suomen ja Portugalin välinen verosopimus purettaisiin, minkä jälkeen Suomi voisi verottaa yksityisen alan eläkkeitä kansallisen lainsäädännön mukaan. Asiaa koskeva esitys on annettu eduskunnalle ja irtisanomisen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Sopimuksen irtisanomisen taustalla on Portugalin viivytteleminen uuden, vuonna 2016 solmitun kahdenvälisen verosopimuksen voimaan saattamisessa.

Laitiainen ei osaa sanoa, miksi uutta verosopimusta ei ole otettu edelleenkään käsittelyyn Portugalin parlamentissa.

– Myös täkäläiset toimittajat ovat kysyneet tätä viranomaisilta täällä, mutta heille ei ole annettu suoraa vastausta. Toimittajien analyysin mukaan nykytilanne on Portugalille taloudellisesti edullinen, koska he haluavat, että täällä on varakkaita ulkomaalaisia, jotka tuovat tänne rahaa.

STT

