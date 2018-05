Tammireitistöä vietiin sähköisille kartoille

Ensimmäiset Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon virkistys- ja luontomatkailureitit on viety sähköisille kartoille. Tammireitit-reitistö käsittää pyöräilyreittejä 275 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistaan melontareittejä reilut 100 kilometriä.

Tammireitit on tarkoitettu sekä kuntien omien asukkaiden että matkailijoiden virkistykseksi.

– Tarjolla on vaihtelevia ja monipuolisia maisemia, reittien varrella on runsaasti nähtävää ja useimpien varrelta löytyy virvokkeita ja jopa majoitusta, sanoo Paimion kaupungin kulttuuriasiainhoitaja Jouni Lehtiranta.

Reitit ja polut löytyvät aluksi sähköisinä karttoina www.reitisto.fi -sivuilta.

– Patikointi, pyöräily ja melonta kuuluvat matkailun nousevaan outdoors-trendiin: yhä useampi haluaa liikkua terveellisesti ja samalla tutustua paikalliseen luontoon, kulttuuriin, ruokaan ja ihmisiin, korostaa projektipäällikkö Jouko Parviainen.

Parviaisen mukaan tavoitteena siintää yhteistyö sekä Salon−Kemiönsaaren ja Raaseporin−Hangon alueiden että muun Turun seudun kanssa.

– Suomen rannikko- ja saaristoalue tarjoaa houkuttelevan ja kansainvälisestikin kiinnostavan matkakohteen erityisesti pyöräilijöille, Parviainen sanoo.

