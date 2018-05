Tampa Bay tasoitti voitot, 22-vuotias Point rohmusi neljä tehopistettä

Tampa Bay on tasoittanut voitot 1-1:een Bostonia vastaan NHL-jääkiekon pudotuspeleissä. Tampa Bay voitti kotiottelunsa 4-2 itälohkon toisen kierroksen ottelussa.

Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Rask torjui ottelussa 27/30 laukausta.

– Me emme pelanneet parasta kiekkoamme, mutta silti olimme vain 2-3-tappiolla, kun pelaamatta oli neljä minuuttia, Bostonin puolustaja Charlie McAvoy kommentoi NHL:n nettisivuilla.

– Tampa Bay on hyvä joukkue, mutta niin olemme mekin, McAvoy totesi.

Otteluparin kohtaamiset siirtyvät seuraavaksi Bostoniin.

Floridalaisten ykkösnimi oli Brayden Point neljällä tehopisteellään. Hän teki yhden maalin ja syötti loput kotijoukkueen osumat. Kanadalaisesta Pointista tuli 22-vuotiaana nuorin Tampa Bayn pelaaja, joka on saalistanut neljä tehopistettä NHL:n pudotuspelien yksittäisessä ottelussa. Seuran historiassa vain kaksi muuta pelaajaa on yltänyt yhtä koviin ottelutehoihin.

Tampan tehokkaassa kakkosketjussa pelasivat Pointin ohella Ondrej Palat (1+1) ja Tyler Johnson (1+0).

– He kasvoivat ottelun arvoisiksi, Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper kehui.

Karlsson ratkaisi Las Vegasille

Länsilohkossa Las Vegasin William Karlsson ratkaisi joukkueelleen 4-3-voiton San Josesta jatkoerässä. Karlsson teki voittomaalin ajassa 68.17 ja nosti joukkueensa 2-1-johtoon ottelusarjassa.

San Jose ja Las Vegas etenivät jatkoerään, kun Las Vegas menetti 3-1-johtonsa kolmannessa erässä. San Josen tshekkihyökkääjä Tomas Hertl teki tasoittavan maalin pari minuuttia ennen kolmannen erän päättymistä.

Las Vegasin Erik Haula jäi ilman tehopisteitä, San Josen Joonas Donskoi oli loukkaantumisen takia sivussa ottelusta.

https://www.nhl.com/news/boston-bruins-tampa-bay-lightning-game-2-recap/c-298359590

STT

Kuvat: