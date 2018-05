Tampa Bayn maali hylättiin, Ovetshkin iski 1,8 sekuntia myöhemmin

Washington Capitals nappasi kotiedun Tampa Bay Lightningilta NHL-jääkiekon itälohkon ensimmäisessä loppuottelussa. Vierasjoukkue Washington rynni 4-0-johtoon jo ennen toisen erän puoliväliä ja kukisti floridalaisisäntänsä 4-2.

– Jatkoimme samoin kuin Pittsburghia vastaan pelatussa ottelusarjassa. Halusimme olla vahvoja jo avauserässä, Washingtonin 3-0-johtoon vienyt Jay Beagle sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Avauserän lopussa 19 090 katsojan yleisö todisti yhtä ottelun käännekohtaa. Tampa Bayn Nikita Kutsherov sai läpiajon perään kiekon vastustajan maaliin ajassa 19.52, mutta osuma hylättiin, koska kotijoukkueella oli liikaa miehiä jäällä. Vain 1,8 sekuntia myöhemmin Aleksandr Ovetshkin antoi kotijoukkueelle pukukoppiin mietittävää 2-0-ylivoimaosumallaan.

– Tampan jäähy ja heti sen alussa syntynyt maali toivat meille valtavan latauksen, Washingtonin päävalmentaja Barry Trotz arvioi seuran Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

Runkosarjassa maalipörssin ennen Patrik Lainetta voittanut Ovetshkin oli joukkueensa tehokkain tehoin 1+1, mutta venäläistähti oli tyytyväinen koko joukkueen panokseen.

– Kaikki neljä ketjua pelasivat avauserässä hyvin, ja saimme painetta vastustajalle. Meidän on pystyttävä samaan toisessa kohtaamisessa ja sarjan jatkossa, Ovetshkin sanoi.

Itälohkon toinen finaali pelataan varhain maanantaina Suomen aikaa Tampassa.

Stamkos löysi menestysreseptin

Washington on pelannut lohkofinaaleissa viimeksi kaksi vuosikymmentä sitten, vuonna 1998. Silloin se pudotti Buffalon voitoin 4-2, mutta hävisi lopulta Stanley Cupin finaalisarjassa Detroitille.

Tampa Bay pelaa itälohkon finaaleissa kolmatta kertaa neljän vuoden sisään ja eteni keväällä 2015 Stanley Cupin finaaleihin, joissa hävisi Chicagolle voitoin 2-4.

Tänä keväänä Tampa Bay selvisi avauskierroksista melko helposti, mutta finaalisarjan vastustaja on toista maata.

– Washington liikutti kiekkoa nopeammin, pelasi kurinalaisemmin ja onnistui meitä paremmin erikoistilanteissa. Siinä on hyvä menestysresepti meillekin, Tampa Baylle maalin tehnyt Steven Stamkos kommentoi.

https://twitter.com/Capitals/status/995158811793997824

STT

Kuvat: