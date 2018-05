Tampa lentää voittovireessä kohti NHL:n finaaleja – joukkue kaatoi Washingtonin ja on voiton päässä loppuottelupaikasta

Jääkiekossa asiat saattavat muuttua nopeasti. Sen on todistanut Tampa Bay NHL:n itälohkon finaalisarjassa, jossa se on ottamassa niskalenkkiä Washingtonista.

Tampa hävisi kaksi avausottelua, mutta on sen jälkeen ottanut kolme voittoa ja johtaa sarjaa 3-2. Suomen aikaa varhain sunnuntaina Tampa kukisti kotonaan Washingtonin 3-2 ja on enää voiton päässä NHL:n loppuotteluista.

Tampa on nähty viimeksi NHL:n finaaleissa 2015, jolloin se hävisi Chicagolle. Stanley Cupin floridalaisseura on voittanut kaudella 2003-2004.

Washington-ottelussa Tampa sai salama-alun, sillä Cedric Paquette laukoi kiekon maaliin 19 sekunnin pelaamisen jälkeen. Lisää seurasi erän puolivälissä, kun Ondrej Palat vei kotijoukkueen 2-0-johtoon.

Toisessa erässä Ryan Callahan iski Tampan kolmannen ja Jevgeni Kuznetsov Washingtonin ensimmäisen osuman.

Aleksandr Ovetshkinin päätöserän maali jäi Washingtonille lopulta laihaksi lohduksi.

Tampan yksi suurimmista sankareista oli tälläkin kertaa venäläismaalivahti Andrei Vasilevski, joka keräsi 28 torjuntaa.

– Hän on ollut tukipylväämme koko vuoden. Hän on syy, miksi olemme näin pitkällä, Callahan kehui Vasilevskia uutistoimisto AFP:lle.

Kuznetsov teki seurahistoriaa

Tampan loppuottelupaikka on tilastojen valossa todennäköinen, mutta seuralla on katkeria lähimuistoja vastaavasta tilanteesta. Joukkue nimittäin hävisi lohkofinaalit kaksi vuotta sitten johdettuaan ottelusarjaa voitoin 3-2.

Washingtonin tehot ovat levänneet pitkälti Kuznetsovin ja Ovetshkinin hartioilla, sillä venäläiskaksikko johtaa pudotuspelien pistepörssiä. Kuznetsov on kerännyt 17 ottelussa tehopisteet 11+11 ja Ovetshkin 11+10.

Kuznetsov teki seurahistoriaa, sillä hänestä tuli kautta aikain eniten pudotuspelipisteitä yhdellä kaudella kerännyt Washingtonin pelaaja.

Tampan ja Washingtonin ottelusarja on ensimmäisen kerran katkolla Suomen aikaa varhain tiistaina.

