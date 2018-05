Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja selkeä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja ja yksittäisiä sadekuuroja. Sadekuuroja on päivällä lähinnä Pohjois-Lapissa.

Lähes koko Suomeen on annettu metsäpalovaroitus, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

STT