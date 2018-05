Tänään se alkaa! Euroviisut polkaistaan virallisesti käyntiin sinisellä matolla

Euroviisut polkaistaan virallisesti käyntiin tänään järjestettävässä avajaistapahtumassa. Lissabonissa pidettäviin avajaisiin osallistuvat kaikki 43 eri maiden viisuedustajaa.

Tänä vuonna avajaistapahtuman perinteinen punainen matto on korvattu sinisellä matolla. Kisojen isäntämaan Portugalin mukaan Euroviisujen teema liittyy tänä vuonna valtameriin, joita sininen matto kuvastaa.

Suomen edustaja Saara Aalto kertoi perjantaina odottavansa innolla viisuhulinaa. Aallon mukaan kiireisen kevään jälkeen Euroviisujen aikataulu on tuntunut tähän mennessä jopa rennolta.

– Meillä on ollut niin kiireistä, että tämä tuntuu lomalta, kun saa oikeasti levätä. Se on tehnyt tosi hyvää, Aalto kertoi perjantaina Lissabonissa.

– Minusta tuntuu, että tämä koko homma alkaa nyt, kun Eurovision village aukesi ja alkaa olla aktiviteettia. Odotan joka päivää, kaikkia tapahtumia, kuten sunnuntain avajaistapahtumaa.

Euroviisujen avajaiset järjestetään Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologian (MAAT) vieressä. Tapahtuma alkaa kello 19.00 Suomen aikaa.

Maanantaina Aalto suuntaa Altice-areenalle kenraaliharjoituksiin, sillä hän esittää Monsters-kappaleen tiistaina käytävässä ensimmäisessä semifinaalissa.

STT