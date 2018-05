Tänään selviää, missä lukiossa kirjoitettiin parhaat arvosanat ylioppilaskirjoituksissa

Tänään selviää, mitkä lukiot menestyivät parhaiten kevään ylioppilaskirjoituksissa. Tiedot on määrä julkistaa aamupäivällä. Perinteisesti parhaita tuloksia on saavutettu pääkaupunkiseudun kouluissa, kuten Etelä-Tapiolassa Espoossa tai Ressun lukiossa tai Suomalaisessa Yhteiskoulussa Helsingissä.

Usein myös jokin pieni lukio, jossa kirjoittajia on hyvin vähän, ehkä vain yksi tai kaksi, on yltänyt kärkisijoille.

Tämä vertailu ei ota huomioon lukion aloittaneiden lähtötasoa. Tänä keväänä ylioppilaaksi pääsee noin 27 000 abiturienttia.

STT

