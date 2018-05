Tänään vietetään äitienpäivää – presidentti palkitsee 30 ansioitunutta äitiä

Tänään lauantaina vietetään äitienpäivää. Presidentti Sauli Niinistö luovuttaa Helsingissä järjestettävässä valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa 30 ansioituneelle äidille Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.

Palkittavat äidit ovat ansioituneita kasvattajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja paikallisaktiiveja. Joukossa on yksinhuoltajia, suurperheiden äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä.

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa on lähes 1,6 miljoonaa äitiä, eli naisia, joilla on biologisia lapsia tai adoptiolapsia. Viime vuonna ensimmäisen lapsensa synnytti 20 448 naista.

Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun toisena sunnuntaina. Se on virallinen liputuspäivä.

STT