Tanska johtaa Suomea MM-jääkiekossa – Aho osui jälleen

Tanska johtaa Suomea jääkiekon miesten MM-kisoissa 2-1, kun Herningin ottelusta on takana kaksi erää.

Kamppailun avausosuman teki Tanskan Frans Nielsen, joka laukoi kiekon ylivoimalla Ville Husson selän taakse ajassa 32.28. Suomi oli ensimmäistä kertaa Tanskan MM-turnauksessa takaa-ajajana, mutta nousi nopeasti tasoihin.

Leijonien maalin viimeisteli Sebastian Aho ylivoimalla Teuvo Teräväisen komean syötön jälkeen. Aho on kerännyt Tanskan MM-kisoissa hulppean pistesaldon 5+7. Hän johtaa turnauksen pistepörssiä, ja Teräväinen on toisena (4+7).

Tanska meni uudelleen johtoon erän lopussa, kun Oliver Bjorkstrand käytti Suomen kiekonmenetyksen hyväkseen ja teki 2-1.

Toista erää sävyttivät kovat taklaukset, pienet nokkapokat ja jäähyt. Tanskan Jannik Hansen taklasi rajusti Tommi Kivistöä, joka suuntasi tuskaisena vaihtoon. Hetkeä myöhemmin Saku Mäenalanen taklasi rumannäköisesti Jesper Jensen Aaboa ja sai 2+2 minuutin rangaistuksen.

Suomi on voittanut tähänastiset kolme otteluaan. MM-kisojen isäntämaan Tanskan saldo on yksi jatkoaikavoitto ja kaksi tappiota.

STT

Kuvat: