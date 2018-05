Tanskan parlamentti kielsi kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla

Tanskassa parlamentti kieltää kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla, kertoo uutistoimisto Ritzau. Kielto koskee muun muassa uskonnollisia niqab-huiveja ja koko vartalon peittäviä burkia. Kiellon piiriin kuuluvat myös kasvot peittävät huput ja naamiot.

Kielto astuu voimaan elokuun alussa. Sen jälkeen julkisilla paikoilla kasvonsa peittänyt voi saada ensimmäisellä kerralla reilun 130 euron suuruisen sakon. Sakko kasvaa seuraavilla rikekerroilla.

Kasvot voi peittää julkisilla paikoilla jatkossa poikkeustapauksissa, jos se on ”tarkoituksenmukaista”. Esimerkiksi kylmällä ilmalla kaulahuivin voi nostaa kasvojen suojaksi tai naamiaisjuhliin voi kulkea naamari päässään.

Asiasta uutisoineen Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan poliisi arvioi kullakin kerralla erikseen, ovatko kasvot liian peitetyt.

Tanskan parlamentti äänesti kiellon puolesta torstaina. DR:n mukaan aiheesta on keskusteltu pitkään ja se on jakanut mielipiteitä niin hallituksen kuin puolueiden sisällä.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-det-vedtaget-fremover-udloeser-det-en-boede-baere-burka-og-niqab-paa-gaden

STT

