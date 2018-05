Tappohelle koitunut kymmenien kohtaloksi Pakistanissa

Pakistania riivaava helleaalto on tappanut jo kymmeniä ihmisiä, kertoivat viranomaiset tiistaina. Tilannetta pahentaa entisestään muslimien pyhä kuukausi ramadan, jonka aikana uskovaiset pidättyvät syömisestä ja juomisesta auringon nousun ja laskun välillä.

Tilanne on pahin Karachin satamakaupungissa. missä lämpötila on kivunnut jo 42 asteeseen. Sääennusteen mukaan helpotusta ei ole luvassa ainakaan lähipäivinä, vaan lämpölukemat saattavat kivuta jopa 44 asteeseen.

Vuonna 2015 liki 1 200 ihmistä kuoli Etelä-Pakistania riivanneessa pitkässä helleaallossa. Lähes kaksi kolmannesta oli kaduilla asuvia kodittomia, jotka eivät päässeet mihinkään hellettä pakoon.

STT

