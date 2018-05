Tarkkailija: Pohjois-Korea on alkanut purkaa ydinkoealuettaan

Satelliittikuvien perusteella Pohjois-Korea on alkanut purkaa ydinkoealuettaan Punggye-rissä, ilmoittaa amerikkalainen tarkkailija. Verkkosivusto 38 North arvioi 7. toukokuuta otettujen kuvien perusteella, että purkaminen on edennyt jo pitkälle.

Pohjois-Korea ilmoitti viikonloppuna aikovansa purkaa alueen täysin. Kansainvälisten ydintarkkailujärjestöjen edustajia ei kuitenkaan ole päästetty valvomaan purkua.

Kaikki kuusi Pohjois-Korean ydinkoetta on tehty Punggye-rissä, joka sijaitsee maan koillisosassa.

38 North kertoo uutisessaan, että satelliittikuvien perusteella Pohjois-Korea on purkanut useita keskeisiä rakennuksia alueelta. Myös tunnelien ja jätekasojen välisiä raiteita on poistettu ja uuden tunnelin poraaminen keskeytetty jo maaliskuun lopulla.

Pohjois-Korea on ilmoittanut järjestävänsä purkamisen yhteydessä seremonian 23.-25. toukokuuta, johon kutsutaan myös kansainvälistä mediaa. Maan johtaja Kim Jong-un julisti huhtikuussa, ettei koealuetta enää tarvita, koska Pohjois-Korean ydinase on valmis.

Pohjois- ja Etelä-Korean edustajien on määrä jatkaa maiden välisiä neuvotteluja keskiviikkona. Tapaaminen on jatkoa maiden viime kuussa pitämälle huippukokoukselle.

https://www.38north.org/2018/05/punggye051418/

STT

